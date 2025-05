Consulenti del lavoro | Giovani all’estero? Non è una scelta di vita 2 su 3 pronti a tornare

Negli ultimi anni, la mobilità giovanile italiana all'estero ha conosciuto un’impennata, ma con un approccio sempre più strategico e temporaneo. Secondo recenti studi, ben due su tre dei giovani italiani che si trasferiscono all'estero sono aperti a un ritorno in patria, sebbene le condizioni lo permettano. In questo articolo esploreremo le motivazioni e le esperienze di questi ragazzi, nell’ambito di un panorama professionale in evoluzione.

(Adnkronos) – I giovani italiani partono per formarsi, crescere e sperimentare nuovi contesti professionali. La mobilità giovanile all'estero aumenta, ma è sempre più consapevole, progettuale e spesso temporanea, infatti, due giovani su tre considerano possibile un ritorno in Italia, a patto che si creino condizioni più favorevoli: non solo salari più competitivi (91,5%), ma anche ...

