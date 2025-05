Consulenti del lavoro | Giovani all’estero? Non è una scelta di vita 2 su 3 pronti a tornare

L'emigrazione giovanile italiana è in aumento, con molti giovani che partono all'estero per opportunità di crescita e formazione. Tuttavia, una recente analisi evidenzia che due su tre di loro non vedono questa scelta come definitiva, manifestando la volontà di tornare in patria, a condizione che vengano offerte opportunità professionalmente stimolanti. Scopriamo le ragioni di questo fenomeno e le aspettative dei giovani italiani nel contesto globale.

(Adnkronos) – I giovani italiani partono per formarsi, crescere e sperimentare nuovi contesti professionali. La mobilità giovanile all'estero aumenta, ma è sempre più consapevole, progettuale e spesso temporanea, infatti, due giovani su tre considerano possibile un ritorno in Italia, a patto che si creino condizioni più favorevoli: non solo salari più competitivi (91,5%), ma anche .

