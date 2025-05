Consorzio di bonifica Agrigento3 dipendenti da 4 mesi senza stipendio non hanno più i soldi per andare al lavoro

...garantisca il pagamento degli stipendi arretrati. Questi lavoratori, impegnati nella salvaguardia delle risorse idriche e nella tutela del territorio, si trovano ora in una grave crisi economica, con il rischio di compromettere non solo la loro sostenibilità personale, ma anche il servizio essenziale che forniscono alla comunità. È fondamentale agire tempestivamente per restituire dignità e sicurezza a questi dipendenti e alle loro famiglie.

"Da diversi mesi, i lavoratori del Consorzio di bonifica di Agrigento non percepiscono regolarmente lo stipendio. Si tratta di centinaia di dipendenti che, con le loro famiglie, vivono una situazione di forte disagio alla quale va posto immediatamente rimedio con una soluzione rapida che...

