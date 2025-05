Conselice un fienile in fiamme Un intossicato e danni ingentissimi

Un grave incendio è scoppiato ieri mattina in un fienile dell'azienda agricola 'Fucci Giacomo', situata in via Coronella, alle porte di Conselice. Il rogo ha ridotto in cenere circa 300 rotoballe di fieno, causando danni ingenti. Una persona è stata trasportata in ospedale con ustioni a un braccio e intossicazione da fumo e polvere degli estintori, rendendo necessaria l'intervento dei soccorsi.

Un incendio ieri mattina ha ridotto in cenere almeno 300 rotoballe di fieno stoccate nel fienile della ‘Fucci Giacomo’, azienda agricola in via Coronella, alle porte di Conselice. Una persona ha riportato alcune ustioni a un braccio ed è rimasta intossicata dal fumo e dalla polvere degli estintori, utilizzati per impedire alle fiamme di estendersi prima dell’arrivo dei vigili del fuoco. Portata all’ospedale, le sue condizioni non sono gravi e in poche ore è tornata a casa. Il contenimento dell’incendio ha permesso di salvare la stalla adiacente al fienile andato in fumo, dove sono ospitati circa 160 tra vacche e vitellini... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conselice, un fienile in fiamme. Un intossicato e danni ingentissimi

