Conoscere e affrontare il cambiamento climatico in classe | lo raccontano le classi protagoniste di Gocce di Futuro

L'evento finale di "Gocce di Futuro" celebra le nuove generazioni impegnate nella lotta contro il cambiamento climatico. Dalla Casa di The Human Safety Net, studenti di diverse classi condividono le loro idee innovative per salvaguardare l'acqua, attraverso un percorso educativo che unisce scienza, role play e sostenibilità. Scopri come i giovani cittadini affrontano questa sfida globale con creatività e consapevolezza.

In diretta dalla Casa di The Human Safety Net, l'evento finale di "Gocce di Futuro" celebra i giovani cittadini e le loro idee per proteggere l'acqua. Un progetto di educazione civica tra role play, scienza e sostenibilità.

