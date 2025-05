Congedo parentale tre mesi pagati all’80% per nati nel 2025 | a chi spetta circolare Inps

L'INPS ha recentemente annunciato importanti novità sul congedo parentale, estendendo a tre mesi e all'80% la retribuzione per i genitori di bambini nati nel 2025. Questa misura, comunicata attraverso una circolare, si applica anche a coloro il cui congedo obbligatorio di maternità o paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024, offrendo così maggiori tutele per le famiglie.

(Adnkronos) – Novità sul congedo parentale. A comunicarle l'Inps con una circolare in cui si legge che per i nati dal 2025 o e per quelli per i quali il congedo obbligatorio di maternità o paternità è scaduto dopo il 31 dicembre 2024 possono averlo pagato all'80% per tre mesi (e non solo per due). ... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

