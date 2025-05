Congedo Parentale nel 2025 tre mesi pagati all’80% | le istruzioni per ottenerlo nella circolare Inps

Nel 2025, il congedo parentale si arricchisce di un mese supplementare, offrendo tre mesi pagati. Un'apposita circolare dell'Inps fornisce le istruzioni operative necessarie per accedere a questa indennità, estesa grazie alle recenti disposizioni della Legge di bilancio. La novità rappresenta un supporto significativo per le famiglie, garantendo una maggiore stabilità economica durante i primi mesi di vita del bambino.

Una circolare dell'Inps contiene le istruzioni operative per fruire dell’indennità di congedo parentale, che è stata estesa per un ulteriore mese quest'anno, grazie a una norma introdotta con la Legge di bilancio 2025. Con l'ultima manovra, infatti, anche un terzo mese, prima coperto solo al 30%, viene elevato all’80%. A chi spetta e come ottenerlo... 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Congedo Parentale, nel 2025 tre mesi pagati all’80%: le istruzioni per ottenerlo nella circolare Inps

Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabù" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali. continua a leggere

Congedo Parentale, nel 2025 tre mesi pagati all’80%: le istruzioni per ottenerlo nella circolare Inps - Una circolare dell'Inps contiene le istruzioni operative per fruire dell’indennità di congedo parentale, che è stata estesa per un ulteriore mese quest'anno ... Si legge su fanpage.it

Congedo parentale 2025, l'Inps: «Tre mesi pagati all'80%». Come cambia rispetto al 2024 e a chi spetta - Aumenta di un mese, rispetto al 2024, il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità pagato dall'Inps all'80%. Lo fa sapere l'istituto di ... Lo riporta msn.com

Congedo parentale 2025: indennità all'80% per tre mesi, novità dall'Inps - Dal 2025, congedo parentale pagato all'80% per tre mesi per genitori lavoratori dipendenti, secondo la legge di Bilancio. Scrive msn.com