Congedo parentale all' 80% per tre mesi | a chi spetta e come ottenerlo

Il congedo parentale si arricchisce di importanti novità per il 2025: l'indennità salirà all'80% della retribuzione per ciascun genitore, estendendo la durata a tre mesi anziché due. La comunicazione è stata ufficializzata dall'Inps attraverso la circolare n° 95 del 26 maggio, che offre dettagli su chi può beneficiarne e come fare per richiederlo. Scopriamo insieme le informazioni essenziali.

Grosse novità per i destinatari del congedo parentale. Per il 2025 l'indennità sale all'80% della retribuzione per ciascun genitore, per tre mesi invece che per due. La notizia arriva direttamente dall'Inps, che nella circolare n° 95 di oggi, lunedì 26 maggio, ha fornito ulteriori chiarimenti... 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Congedo parentale all'80% per tre mesi: a chi spetta e come ottenerlo

Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabù" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali. 🔗continua a leggere

Congedo parentale 2025, l'Inps: «Tre mesi pagati all'80%». Come cambia rispetto al 2024 e a chi spetta - Aumenta di un mese, rispetto al 2024, il congedo obbligatorio di maternità o in alternativa di paternità pagato dall'Inps ... 🔗Riporta msn.com

Congedo Parentale, nel 2025 tre mesi pagati all’80%: le istruzioni per ottenerlo nella circolare Inps - Una circolare dell'Inps contiene le istruzioni operative per fruire dell’indennità di congedo parentale, che è stata estesa per un ulteriore mese quest'anno ... 🔗Si legge su fanpage.it

Congedo parentale, tre mesi pagati all'80% per nati nel 2025: a chi spetta, circolare Inps - - un ulteriore mese è indennizzato all’80% della retribuzione, entro i 6 anni di vita o entro 6 anni dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento del minore (legge di Bilancio 2024 e ... 🔗Da msn.com