Congedo parentale 2025 | le ultime novità INPS Circolare

Nel 2025, il congedo parentale per i lavoratori dipendenti subirà un'importante revisione grazie alla Legge di Bilancio, che aumenta l'indennità fino all'80% della retribuzione. Questa novità, regolata dall'articolo 1 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, rappresenta un passo avanti nel supporto alle famiglie. Scopriamo insieme i dettagli e le implicazioni di queste nuove disposizioni INPS.

La Legge di Bilancio 2025 introduce un significativo incremento dell’indennità del congedo parentale per i lavoratori dipendenti, portandola fino all’80% della retribuzione. La misura, disciplinata all’articolo 1, commi 217 e 218 della legge n. 207 del 30 dicembre 2024, modifica l’articolo 34 del Testo Unico maternità e paternità, già aggiornato con le leggi finanziarie 2023 . Congedo parentale 2025: le ultime novità INPS Circolare Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

