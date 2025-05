Congedo parentale 2025 aumenta l’assegno | le novità Inps A chi spetta e come funziona

Nel 2025, il congedo parentale in Italia si arricchisce di importanti novità grazie agli aumenti dell’indennità stabiliti dalla legge di Bilancio. Una circolare dell'INPS, pubblicata il 26 maggio, chiarisce chi può beneficiare delle nuove misure e come funzionano, rafforzando il sostegno alle famiglie nell'equilibrio tra vita lavorativa e familiare. Scopriamo insieme i dettagli di queste rilevanti informazioni.

Roma, 26 maggio 2025 – Diventano operativi gli aumenti dell’indennità di congedo parentale previsti dalla legge di Bilancio. Con una circolare pubblicata oggi l’ Inps ha fissato i termini delle novità del welfare familiare per la conciliazione vita-famiglia. L’indennità per il secondo mese di assenza dal lavoro è stata elevata dall’attuale 60% all’80% della retribuzione. L’indennità per un ulteriore mese sarà anch'essa portata all'80%, migliorando, dunque, il sostegno economico per i genitori nei primi anni di vita del bambino. - primo mese: retribuito all'80% (già previsto dalla legge di bilancio 2023) - secondo mese: elevato all'80% (precedentemente al 60%) - terzo mese: innalzato al'80% (prima al 30%)... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Congedo parentale 2025, aumenta l’assegno: le novità Inps. A chi spetta e come funziona

Congedo parentale per lui: "In azienda resta un tabù" - Il congedo parentale maschile rappresenta ancora un tabù in molte aziende, contribuendo a un drammatico fenomeno: il 20% delle donne lascia il lavoro dopo la maternità per l'impossibilità di conciliare le esigenze familiari e professionali. 🔗continua a leggere

Congedo parentale 2025: indennità all'80% per tre mesi, novità dall'Inps - Nel 2025, i genitori lavoratori dipendenti potranno beneficiare di importanti novità riguardo al congedo parentale. 🔗continua a leggere

Congedo parentale 2025: indennità all'80% per tre mesi per i genitori lavoratori - Nel 2025, i genitori lavoratori dipendenti avranno diritto a un congedo parentale retribuito all'80% per tre mesi. 🔗continua a leggere

Congedo parentale, aumenta l'indennità riconosciuta dall'INPS - (Teleborsa) - Aumenta l'indennità di congedo parentale per i neopapà e per le neomamme. A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, l’indennità del secondo mese di congedo paren ... 🔗Secondo finanza.repubblica.it

Aumenta il congedo parentale 2025, la circolare Inps sui 3 mesi pagati all’80%. Ecco quando si può richiedere - La circolare fa chiarezza sulla misura introdotta dalla Legge di Bilancio 2025. Nel 2024 i mesi pagati all’80% erano solo due ... 🔗Segnala msn.com

Aumento indennità di congedo parentale nel 2025: istruzioni e regole - INPS ha reso note le istruzioni su come funziona l'aumento dell'indennità di congedo parentale nel 2025. Ecco a chi spetta, novità, decorrenza e durata. 🔗Come scrive ticonsiglio.com