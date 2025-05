Confessai a mia moglie piangendo che mi ero innamorato del mio migliore amico Berlusconi mi lodò non me l’aspettavo | le confessioni di Alessandro Cecchi Paone

In un'intervista toccante, Alessandro Cecchi Paone racconta il suo emozionante coming out, rivelando di aver confessato alla moglie il suo amore per un amico speciale, il cameraman del suo primo piano. Le sue parole, cariche di vulnerabilità, trovano eco e sostegno in un inatteso elogio da parte di Silvio Berlusconi. Queste confessioni si intrecciano con l'uscita del suo libro "I colori della libertà – La mia vita per i diritti".

“Confessai a mia moglie piangendo che mi ero innamorato del mio migliore amico. Era il cameraman dedicato al mio primo piano”. Alessandro Cecchi Paone torna a parlare del suo coming out e del suo primo amore per un uomo e lo fa alla vigilia dell’uscita de I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti, in cui racconta senza filtri la sua vita, le sue battaglie e i suoi incontri. Che anticipa in una lunga intervista al Corriere delle Sera nella quale svela alcuni dettagli intimi, a cominciare dal pranzo in cui rivelò ai genitori la sua omosessualità. IL COMING OUT DI ALESSANDRO CECCHI PAONE I primi a restare senza parole per il coming out di Cecchi Paone furono i genitori... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Confessai a mia moglie piangendo che mi ero innamorato del mio migliore amico. Berlusconi mi lodò, non me l’aspettavo”: le confessioni di Alessandro Cecchi Paone

