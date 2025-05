Conferma del docente di sostegno il Tar del Lazio respinge istanza presentata dai sindacati ORDINANZA

Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare dei sindacati FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il decreto ministeriale 32/2025, relativo alla continuità dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l'anno scolastico 2025/2026. La decisione sottolinea l'importanza della stabilità nel sistema educativo e le implicazioni per il personale docente coinvolto in questo delicato ambito.

Il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il decreto ministeriale 322025, che disciplina la continuità dei docenti a tempo determinato sui posti di sostegno per l’anno scolastico 20252026. L'articolo Conferma del docente di sostegno, il Tar del Lazio respinge istanza presentata dai sindacati. ORDINANZA ... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Conferma docente di sostegno da parte delle famiglie, il 21 maggio udienza al Tar dopo il ricorso di Flc Cgil e Gilda - Domani, mercoledì 21 maggio, ci sarà presso il Tar l’udienza per il ricorso contro il decreto ministeriale n. 32 del 2025, che prevede la conferma del docente di sostegno da parte delle famiglie, entr ... Riporta tecnicadellascuola.it

Sostegno, decreto sulla continuità didattica: il Tar respinge istanza presentata dai sindacati - Il TAR del Lazio ha respinto l’istanza cautelare presentata da FLC CGIL e Gilda-UNAMS contro il decreto ministeriale 32/2025, che disciplina la continuità dei docenti a tempo determinato sui posti di ... Secondo orizzontescuola.it

Conferma Docenti su posto di sostegno: la Nota del Ministero con i chiarimenti - Il Ministero dell'istruzione ha fornito nuove indicazioni in merito alla procedura di conferma dei docenti su posto di sostegno per l'a.s. 2025 2026. Ecco la Nota con tutti i chiarimenti del MIM. ticonsiglio.com scrive