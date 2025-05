Conferma del docente di sostegno Anief | La battaglia contro la scelta delle famiglie non è chiusa Il nostro ricorso sarà dibattuto il prossimo 19 novembre

Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare di alcuni sindacati riguardo alla conferma dei docenti di sostegno precari scelti dalle famiglie, ma Anief annuncia che la battaglia legale non è ancora conclusa. La prossima udienza si terrà il 19 novembre, mettendo in evidenza le continue controversie riguardanti il diritto di scelta delle famiglie nel sistema educativo.

Il TAR del Lazio ha respinto l'istanza cautelare presentata da alcuni sindacati contro la conferma dell'insegnante di sostegno precario scelto dalle famiglie, ma la decisione riguarda esclusivamente aspetti formali. L'articolo Conferma del docente di sostegno, Anief: "La battaglia contro la scelta delle famiglie non è chiusa. Il nostro ricorso sarà dibattuto il prossimo 19 novembre"

