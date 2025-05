Conferenza stampa Thuram pre PSG Inter | Dopo Como ero triste ma lo scudetto fa parte del passato Sabato per me sarà speciale

In vista della finale di Champions League contro il PSG, Marcus Thuram ha condiviso le sue emozioni in una conferenza stampa. Dopo una stagione segnata da momenti di tristezza, l'attaccante dell'Inter ha sottolineato l'importanza dello scudetto come parte del passato e ha rivelato quanto attende con entusiasmo il match di sabato. Accompagnato da Matteo Darmian, Thuram ha espresso il suo desiderio di vivere un momento speciale.

di Giuseppe Colicchia Conferenza stampa Thuram pre PSG Inter: le parole dell’attaccante nerazzurro nel media day in vista della finale di Champions League. La conferenza stampa di Marcus Thuram: queste le parole dell’attaccante nerazzurro (in compagnia di Matteo Darmian) in occasione del media day dedicato alla finale di Champions League di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG. La conferenza avrà inizio alle ore 14.30, noi di InterNews24 la seguiremo live. CHE FINALE E’ A LIVELLO PERSONALE? – « Una partita speciale. Una finale di Champions, per me anche di più perché gioco contro la squadra della città in cui sono cresciuto, a Parigi, contro giocatori che conosco da tanto... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Thuram pre PSG Inter: «Dopo Como ero triste ma lo scudetto fa parte del passato. Sabato per me sarà speciale»

