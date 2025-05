Conferenza stampa Darmian pre PSG Inter | Cercheremo di mettere in difficoltà il PSG Inzaghi un grande allenatore e una grande persona Rispetto ad Istanbul vi spiego cos’è cambiato

Nella conferenza stampa pre-partita contro il PSG, Matteo Darmian analizza le sfide che attendono l'Inter nella finale di Champions League. Il difensore nerazzurro, affiancato da Marcus Thuram, elogia il lavoro di mister Inzaghi e racconta come sono cambiati gli approcci dalla finale di Istanbul. Scopriamo insieme le sue aspettative e la strategia per mettere in difficoltà i parigini.

Conferenza stampa Darmian pre PSG Inter: le parole del difensore nerazzurro nel media day in vista della finale di Champions League. La conferenza stampa di Matteo Darmian: queste le parole dell'attaccante nerazzurro (in compagnia di Marcus Thuram) in occasione del media day dedicato alla finale di Champions League di sabato 31 maggio a Monaco di Baviera contro il PSG. La conferenza avrà inizio alle ore 14.30, noi di InterNews24 la seguiremo live. QUAL E' LA DIFFERENZA TRA QUESTA SETTIMANA CHE AVVICINA AL PSG RISPETTO A QUELLA COL CITY? – « Per quanto riguarda come vivremo questa settimana penso che dovremo viverla immagazzinando tutte le emozioni che ci aspettano...

