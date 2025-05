Confartigianato esternalizzazione di manodopera | appalti distacchi e patente a crediti

Il convegno "Esternalizzazione di manodopera: appalti, distacchi e patente a crediti", organizzato da Confartigianato Imprese Arezzo, si terrà il 29 maggio 2025. L'evento rappresenta un'importante opportunità di confronto tra le imprese e l'Ispettorato del Lavoro di Arezzo, fornendo spunti operativi e pratici per affrontare le tematiche legate all'esternalizzazione della manodopera nel contesto attuale.

Arezzo, 26 maggio 2025 – Un momento di confronto concreto e operativo tra le imprese e l’Ispettorato del Lavoro di Arezzo: è questo l’obiettivo del convegno “Esternalizzazione di manodopera: appalti, distacchi e patente a crediti”, promosso d a Confartigianato Imprese Arezzo, in programma giovedì 29 maggio alle ore 16.30 presso la Sala Eventi Confartigianato in via Tiziano 32, Arezzo. L’iniziativa nasce per fare chiarezza sugli adempimenti richiesti alle imprese dal Decreto Legge 192024, che introduce importanti novità, in particolare per il settore dell’edilizia e per tutte le realtà produttive coinvolte nell’esternalizzazione della manodopera, tra cui distacchi, appalti e il nuovo sistema della Patente a Crediti nei cantieri... 🔗 Leggi su Lanazione.it