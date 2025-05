Condor sfida l' accordo Ita-Lufthansa alla Corte di giustizia europea

Condor, la compagnia aerea charter tedesca, sfida l'accordo tra Ita e Lufthansa presso la Corte di giustizia europea, contestando il via libera ottenuto dalla Commissione Ue. L'operazione, secondo Condor, compromette la concorrenza leale nel settore aereo europeo, sollevando preoccupazioni sulla competitività del mercato. Analizziamo le implicazioni di questa controversia e il futuro delle alleanze nel settore dell'aviazione.

La compagnia charter tedesca Condor porta le nozze tra Ita e Lufthansa davanti alla Corte di giustizia europea, contestando il via libera concesso lo scorso anno dalla Commissione Ue. L'operazione "mina la concorrenza leale tra le compagnie aeree europee", ha fatto sapere l'aviolinea molto attiva nel settore turistico. Condor, guidata dal CEO Peter Gerber, ritiene che Lufthansa stia consolidando un dominio che rischia di estromettere i vettori più piccoli, in particolare sulle rotte strategiche che collegano gli scali minori ai grandi hub come Francoforte e Fiumicino. Le concessioni che Lufthansa ha messo sul tavolo dell'Ue - tra cui la cessione di slot e collegamenti - vengono bollate come "del tutto insufficienti" per tutelare la pluralità di operatori: la compagnia, riconoscibile per la livrea a strisce colorate dei suoi aerei ispirata a teli da mare e ombrelloni, sottolinea che le rotte a lungo raggio cedute da Lufthansa finiranno nelle mani dei grandi gruppi già dominanti - Iag (British Airways) e Air France-Klm - tagliando fuori le realtà più piccole... 🔗 Leggi su Quotidiano.net