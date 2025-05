Condomini e ville unifamiliari | come sono stati spesi i soldi del Superbonus a Trieste

Il Superbonus rappresentava un'opportunità unica per trasformare il patrimonio edilizio italiano, ma a Trieste, come nel resto del paese, l'impatto è stato modesto. Solo il 3% degli immobili ha beneficiato di questa misura, sollevando interrogativi su come siano stati spesi i fondi e sulle sfide affrontate da condomini e ville unifamiliari nella riqualificazione energetica. Un'analisi necessaria per comprendere il futuro della sostenibilità edilizia in città.

“Il Superbonus (SuperEcobonus) poteva essere un’occasione ideale per le imprese, e un’occasione per i proprietari degli immobili che avevano l’intenzione di riqualificare l’immobile. Secondo il dato nazionale, col Superbonus si è però riqualificato il 3% degli immobili, quindi molto al di sotto... 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Condomini e ville unifamiliari: come sono stati spesi i soldi del Superbonus a Trieste

