Condò rivela: «La super offerta dall’Al Hilal per Inzaghi è reale, ma ciò che avvelena il tecnico è.». Le parole del giornalista. Intervenuto con un editoriale sul Corriere della Sera, Paolo Condò ha affrontato l’argomento relativo al futuro di Simone Inzaghi, col tecnico dell’ Inter corteggiato dall’ Al Hilal. IL NAPOLI SU ALLEGRI E L’OFFERTA FARAONICA DELL’AL HILAL PER INZAGHI – « Quella di ieri, prima ancora che iniziassero le partite, è stata una giornata di profondi rivolgimenti sulle panchine. A partire dai campioni d’Italia. De Laurentiis ha bloccato per tempo Massimiliano Allegri, di gran lunga il profilo migliore per succedere a Conte come del resto dimostrò nel primo felicissimo periodo alla Juventus... 🔗 Leggi su Internews24.com