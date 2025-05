Condizioni gravissime Tragedia in Italia crolla il solaio del convento | travolti in un istante

Una tragedia si è consumata a Padova, dove il crollo improvviso di un solaio in un cantiere edile ha ferito gravemente due operai. L'incidente è avvenuto questa mattina in via Santa Eufemia, all'interno di un edificio storico un tempo adibito a convento, lasciando la comunità locale sotto choc e sollevando interrogativi sulla sicurezza dei cantieri.

Grave incidente sul lavoro questa mattina a Padova, dove il crollo improvviso di un solaio ha causato il ferimento di due operai in un cantiere edile situato in via Santa Eufemia, nel pieno centro cittadino. Il fatto è avvenuto all’interno di un edificio che un tempo ospitava un convento e che era oggetto di ristrutturazione. Per cause ancora da accertare, sono ceduti simultaneamente i solai del secondo e del terzo piano, facendo precipitare nel vuoto i due lavoratori che si trovavano nell’area interessata dal crollo. L’allarme è scattato intorno alle 11:30, quando alcuni colleghi dei feriti hanno chiesto aiuto... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Condizioni gravissime”. Tragedia in Italia, crolla il solaio del convento: travolti in un istante

