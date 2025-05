Concorso PNRR 2 scuola secondaria | nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento

Il concorso PNRR 2 per la scuola secondaria, avviato con il Decreto Direttoriale n. 3059/2024, segna un passaggio cruciale con l'inizio delle convocazioni per le prove orali e pratiche. A partire dal mese di maggio, i candidati potranno confrontarsi con una nuova fase, dopo la pubblicazione dei punteggi. Scopri tutti i dettagli sulle convocazioni e le prossime tappe del concorso.

Il concorso per la scuola secondaria PNRR2, bandito con il Decreto Direttoriale n. 30592024, entra nella fase decisiva: sono state ufficialmente avviate le convocazioni per la prova orale, che inizieranno a partire dal mese di maggio. Il via libera è stato possibile dopo la pubblicazione dei punteggi minimi nelle classi di concorso e nelle regioni . Concorso PNRR 2 scuola secondaria: nuove convocazioni prove orali e pratiche In Aggiornamento Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

