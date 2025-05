Concorso per assistenti asili nido | candidature aperte da tutta Italia Bando

Il Comune di Genova ha aperto le candidature per un concorso destinato alla creazione di un elenco di assistenti per asili nido, con assunzioni a tempo determinato. Questo bando, che invita le candidature da tutta Italia, mira a garantire un servizio educativo di qualità e continuità nelle strutture per l'infanzia, rispondendo così alle necessità del territorio.

Il Comune di Genova ha pubblicato un nuovo avviso pubblico per la formazione di un elenco di personale disponibile ad assunzioni a tempo determinato nel ruolo di assistenti asili nido, Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione. Questa iniziativa si rende necessaria per garantire continuità e qualità nei servizi educativi della prima infanzia. L’avviso si rivolge . Concorso per assistenti asili nido: candidature aperte da tutta Italia Bando Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

