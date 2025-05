Concorso DSGA 2025 ANQUAP | ‘Gravi irregolarità e anomalie durante le prove orali’

Il concorso DSGA 2025 ha sollevato preoccupazioni in merito a gravi irregolarità e anomalie durante le prove orali. Segnalazioni di irregolarità, provenienti da diverse regioni italiane, hanno allertato l'ANQUAP, che ha ricevuto numerose lamentele da candidati e istituzioni coinvolte. Questo articolo analizza le problematiche emerse e le potenziali implicazioni per il concorso e per i suoi partecipanti.

Durante lo svolgimento delle prove orali del concorso DSGA, sono emerse segnalazioni di irregolarità che coinvolgono le modalità di esame in alcune regioni italiane. L’Anquap (Associazione Nazionale Quadri delle Amministrazioni Pubbliche) ha ricevuto lamentele da parte di candidati e strutture territoriali, evidenziando che alcune domande poste durante i colloqui non sarebbero coerenti con quanto indicato . Concorso DSGA 2025, ANQUAP: ‘Gravi irregolarità e anomalie durante le prove orali’ Scuolalink... 🔗 Leggi su Scuolalink.it

