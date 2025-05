Conclusi dopo due anni gli scavi in Piazza San Marco | emerse chiese pavimentazioni e forti

Dopo due anni di intense ricerche, oggi, 26 maggio 2025, si chiudono gli scavi archeologici in Piazza San Marco. Questi lavori hanno rivelato chiese, antiche pavimentazioni e forti, suscitando emozione e fascino non solo nella città , ma in tutto il mondo. Le scoperte hanno offerto uno straordinario sguardo sulla storia di questo emblematico luogo, lasciando un'eredità culturale duratura.

Si concludono oggi, 26 maggio 2025, gli scavi archeologici in Piazza San Marco, con la chiusura del ventisettesimo saggio aperto in poco più di due anni di lavoro. Due anni che, oltre ad emozionare la città - e spesso il mondo - con scoperte e alcune spettacolari foto delle antiche pavimentazioni... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Conclusi dopo due anni gli scavi in Piazza San Marco: emerse chiese, pavimentazioni e forti

