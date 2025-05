Concerti della speranza Napoli Musica su Roma | Occasione di crescita

I "Concerti della Speranza", un'iniziativa di Musica su Roma in collaborazione con SuperJob, nascono dalla convinzione che arte e musica debbano essere accessibili a tutti. Yuri Napoli, referente del progetto, ha presentato oggi nella Capitale questa prima edizione, sottolineando come la musica possa rappresentare un'opportunitĂ di crescita e connessione per la comunitĂ .

"L'arte e la musica devono essere di tutti, parte da questa convinzione 'I concerti della speranza', l'iniziativa lanciata in collaborazione con SuperJob." Lo ha raccontato Yuri Napoli, referente del progetto Musica su Roma, oggi nella Capitale, durante la prima edizione di 'I concerti della speranza', progetto organizzato da SuperJob, piattaforma gratuita di e-recruitment

