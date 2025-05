Concerti della speranza 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali

Al Teatro dei Ginnasi di Roma, si è svolta oggi la prima edizione de "I concerti della speranza", un evento unico dedicato a dieci bambini che, attraverso esperienze musicali, hanno vissuto un pomeriggio all'insegna dell'inclusione e della partecipazione. Ideato da Musica su Roma, questo format rappresenta una significativa opportunità per i piccoli in condizioni di fragilità e disabilità di esprimere la loro creatività e talento.

(Adnkronos) – Un pomeriggio di musica, inclusione e partecipazione. Al Teatro dei Ginnasi di Roma è andata in scena oggi la prima edizione de 'I concerti della speranza', il format ideato e promosso da Musica su Roma per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un'occasione di condivisione attraverso la musica. L'iniziativa, che . L'articolo Concerti della speranza, 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali proviene da Il Difforme... 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Concerti della speranza, 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali

La musica di "Montagnola Republic": concerti per tutta l'estate - ...musica di Montagnola Republic promette di portare emozioni e varietà con concerti imperdibili per tutta l'estate. 🔗continua a leggere

M9, musica in corte: dieci concerti all'aperto tra jazz, blues e pop - Scopri InOut - musica in corte, la rassegna estiva che trasforma le corti di M9, a Mestre, in palcoscenici vibranti. 🔗continua a leggere

Andare ai concerti estivi e fare attività fisica gratis: al via “Sport & Show” aspettando i big della musica - L'estate si accende con "Sport amp Show", un evento unico che unisce grandi concerti e attività fisica gratuita! A partire da agosto, la Live Arena di Agrigento ospiterà nomi illustri della musica italiana, come Venditti, Mannoia e Fabri Fibra. 🔗continua a leggere

Concerti della speranza, 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali - A Roma la prima edizione del format che unisce musica, arte e inclusione per i piccoli più fragili ... 🔗Riporta msn.com

Speranza, dal 15 giugno ripresa cinema, teatri e concerti - (ANSA) – ROMA, 10 GIU ... e concerti con il limite di 200 persone al chiuso e 1.000 all’aperto. Sempre dal 15 giugno riprenderanno le attività ludiche e ricreative per i bambini”. 🔗Scrive trmtv.it

Elikya si racconta: 10 anni cantando la speranza - Nato nel 2010 il gruppo musicale multietnico e interreligioso dà il via da Lecco al primo dei quattro concerti celebrativi ... educazione e speranza (Elikya in lingua lingala del Congo significa ... 🔗vita.it scrive