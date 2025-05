Concerti della speranza 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali

Al Teatro dei Ginnasi di Roma si è svolta la prima edizione de "I concerti della speranza", un evento che ha unito musica, arte e inclusione per dieci bambini protagonisti di esperienze musicali uniche. L'iniziativa, dedicata ai piccoli più fragili, ha trasformato un pomeriggio in un'occasione di gioia e partecipazione, dimostrando come la musica possa essere un potente strumento di integrazione e sostegno.

A Roma la prima edizione del format che unisce musica, arte e inclusione per i piccoli più fragili Roma, 26 mag. (Adnkronos Salute) - Un pomeriggio di musica, inclusione e partecipazione. Al Teatro dei Ginnasi di Roma è andata in scena oggi la prima edizione de 'I concerti della speranza'

