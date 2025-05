Concerti della speranza 10 bimbi protagonisti di esperienze musicali

Oggi al Teatro dei Ginnasi di Roma si è tenuta la prima edizione de "I concerti della speranza", un evento ideato da Musica su Roma. Dieci bambini, protagonisti di esperienze musicali, hanno avuto l'opportunità di vivere un pomeriggio all'insegna della musica, dell'inclusione e della partecipazione, dimostrando che la musica può essere un potente strumento di condivisione e crescita per i più fragili.

Un pomeriggio di musica, inclusione e partecipazione. Al Teatro dei Ginnasi di Roma è andata in scena oggi la prima edizione de 'I concerti della speranza', il format ideato e promosso da Musica su Roma per offrire a bambini in condizioni di fragilità e disabilità un'occasione di condivisione attraverso la musica.

