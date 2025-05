Conceicao Juventus l’esterno portoghese esulta così | il post social dopo Venezia-Juve infiamma i tifosi bianconeri – FOTO

Dopo la vittoria contro il Venezia, Francisco Conceicao ha entusiasmato i tifosi della Juventus con un post sui social, esprimendo la sua gioia per il ritorno in Champions League. L'esterno portoghese ha avuto un ruolo chiave nella partita, procurandosi il rigore decisivo che ha segnato la vittoria bianconera. Scopriamo cosa ha scritto ai sostenitori nel suo messaggio dopo la partita.

Conceicao Juventus, il post social dopo Venezia-Juve: cosa ha scritto ai tifosi bianconeri per il ritorno in Champions League – FOTO. Anche Francisco Conceicao ha lasciato il segno in Venezia – Juve. L'esterno portoghese, infatti, si è procurato il rigore decisivo del definitivo 3-2 trasformato da Locatelli. Il suo messaggio social, con due cuori bianconeri, infiamma i tifosi dopo l'ultimo match di Serie A. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francisco Conceic?a?o (@francisco.conceicao7) Così Conceicao su Instagram dopo la vittoria di Venezia ed il quarto posto.

