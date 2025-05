Conceiçao ancora in Serie A c’è la svolta | presto l’incontro col ds

Sergio Conceiçao, dopo l’esperienza deludente al Milan, potrebbe tornare in Serie A con nuove opportunità. Secondo le ultime indiscrizioni, il tecnico portoghese è pronto a un incontro con il direttore sportivo di una nuova squadra, convinto di poter dimostrare il suo valore fin dall'inizio della prossima stagione. Scopriamo di più sulle sue ambizioni e su come potrebbe rivelarsi la chiave per il suo rilancio.

Archiviato il fallimento alla guida del Milan, Sergio Conceiçao potrebbe avere un'altra possibilità in Serie A nella prossima stagione. Stando alle ultime notizie, infatti, il portoghese è sicuro di poter fare bene se messo nelle condizioni di poter lavorare fin dai primi attimi della stagione, dalla preparazione per intenderci, possibilità che non ha avuto al Milan, e i risultati si sono visti. Ovviamente un fallimento come quello di questi sei mesi potrebbe macchiare il suo curriculum, ma è difficile pensare che uno come Sergio Conceiçao possa rimanere ancora una volta senza squadra ad un anno dall'ultima volta...

