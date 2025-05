Con Underground Anarchico Raimondo Maria Dopraho ci fa guardare oltre il caos apparente dell’anarchia

In "Underground Anarchico", Raimondo Maria Dopraho sfida le convenzioni, invitando il lettore a esplorare il profondo significato dell'anarchia. Attraverso il vivace confronto tra un giovane libertario, il pubblico ministero Pottutto e il maresciallo Manganello, l'autore trasforma il caos apparente in un'opportunità di riflessione e rinnovamento, svelando nuove prospettive su libertà e ordine sociale.

"Underground Anarchico" di Raimondo Maria Dopraho è un'opera che scuote chi è abituato a pensare secondo schemi predefiniti. Attraverso il dialogo serrato tra un giovane libertario appassionato di calcio, il pubblico ministero dottor Ligio Pottutto e il suo fido maresciallo Manganello, l'autore ci conduce in un'esplorazione profonda dell'anarchia, un termine spesso travisato e avvolto da un alone di pregiudizio. Raimondo Maria Dopraho si propone di smantellare le false credenze che circondano questa filosofia politica, offrendone una visione chiara. Per l'autore, l'anarchia non è sinonimo di caos o violenza ma un'attitudine, un sentimento che si manifesta di fronte all'ingiustizia...

