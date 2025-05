Con un chilo di cocaina al valico di Chiasso tenta la fuga a piedi | arrestato

Un 34enne austriaco è stato arrestato il 21 maggio al valico di Chiasso mentre tentava di entrare in Svizzera con un chilo di cocaina. Durante i controlli di routine, l'uomo ha tentato una fuga a piedi, ma è stato prontamente bloccato dagli agenti dell'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc), evidenziando la continua lotta contro il traffico di sostanze stupefacenti.

Il 21 maggio, un 34enne cittadino austriaco ha provato a entrare in Svizzera passando dal valico stradale di Chiasso con a bordo ben un chilo di cocaina. Durante i controlli di routine da parte dei collaboratori dell'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (Udsc), l'uomo ha...

