Con Rotation Stage la musica Anni ' 60 e 30 musicisti invadono il palcoscenico della città

Un viaggio emozionante nella musica attraverso le decadi: "Rotation Stage" porta sul palcoscenico di Cattolica trenta talentuosi musicisti, pronti a far rivivere le sonorità iconiche dagli anni '60 al 2000. Organizzato dall'Associazione Music Machine e patrocinato dal Comune, questo evento si preannuncia come un'esperienza indimenticabile per tutti gli amanti della musica. Un'occasione da non perdere!

Trenta artisti, un palco, una passione. E un viaggio indimenticabile nella musica dagli anni ’60 al 2000. Tutto questo è "Rotation Stage", un progetto unico e originale, organizzato dall’Associazione Music Machine e patrocinato dal Comune di Cattolica (Assessorato alle politiche giovanili), in... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Con "Rotation Stage", la musica Anni '60 e 30 musicisti invadono il palcoscenico della città

Cattolica: “Rotation stage”, 30 musicisti sul palco e la musica dagli anni ’60 ad oggi - Trenta artisti, un palco, una passione. E un viaggio indimenticabile nella musica dagli anni ’60 al 2000. Tutto questo è Rotation stage, un progetto unico e originale, organizzato dall’Associazione Mu ... 🔗Lo riporta chiamamicitta.it

La musica degli anni ’80: la storia, come si è evoluta e il suo impatto sulla cultura pop - Musica anni ’80: la storia, le canzoni più famose e gli artisti che maggiormente hanno influenzato musica pop moderna. Se anche tu sei cresciuto negli anni ’80, senza dubbio hai moltissimi bellissimi ... 🔗Riporta notiziemusica.it

Rotation Stage anni 90 parte 2, 1995-1999 - My Own Summer (Deftones) live @ San Marino 2022