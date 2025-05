Con Rimini Wellness gli hotel fanno il pieno sabato occupazione delle camere all' 86%

Rimini si prepara a vivere l'evento Rimini Wellness, trasformando la città in una grande palestra a cielo aperto da giovedì a domenica. Con un'occupazione delle camere arrivata all'86%, gli hotel registrano un incremento significativo delle prenotazioni. Questo entusiasmo preannuncia giorni intensi di attività e benessere, attirando visitatori da ogni dove.

Rimini entra nella settimana che porta all’evento che da giovedì a domenica anima la fiera e trasforma la città in una grande palestra a cielo aperto. E le prenotazioni segnano numeri positivi. “Registriamo un segno positivo per le prenotazioni alberghiere in occasione di RiminiWellness -... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Con Rimini Wellness gli hotel fanno il pieno, sabato occupazione delle camere all'86%

Rimini Wellness Off: giovedì incontro sulla salute alla spiaggia del Grand Hotel - Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno 2024, Rimini si trasformerà in una grande palestra a cielo aperto grazie al fuori salone di Rimini Wellness ... del Grand Hotel di Rimini, giovedì ... 🔗Come scrive altarimini.it