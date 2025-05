con le cot l asp di ragusa scommette sulla sanità di prossimità

L'ASP di Ragusa investe nella sanità di prossimità attraverso l'implementazione delle Centrali Operative Territoriali (COT). Questi presidi rappresentano un cambiamento significativo nel modello assistenziale, ponendo al centro il benessere del paziente e facilitando l'accesso ai percorsi di cura sul territorio. Scopriamo come queste strutture stanno trasformando il panorama sanitario locale.

RAGUSA (ITALPRESS) – Un presidio di prossimità, ma anche uno snodo nevralgico dei percorsi di cura: nel territorio dell’ASP di Ragusa le Centrali Operative Territoriali (COT) “sono il segno tangibile di una sanità che cambia, mettendo davvero al centro la persona”. Attive per i Distretti socio-sanitari di Vittoria, Ragusa e Modica, le COT, si legge in una nota dell’Azienda sanitaria, “rappresentano il motore di un sistema più vicino, integrato e capace di rispondere con prontezza ai bisogni della comunità”. A Ragusa questo modello ha preso forma con anticipo: la sperimentazione è iniziata nel maggio 2022 e si è tradotta in piena operatività entro novembre 2024... 🔗 Leggi su Unlimitednews.it