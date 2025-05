Con la moto contro un trattore violento incidente stradale | grave un giovane

Un grave incidente stradale ha scosso Dogato nel primo pomeriggio di lunedì 26, quando un giovane motociclista si è scontrato con un trattore in via Ferrara, mentre si dirigeva verso San Vito di Ostellato. Le condizioni del giovane hanno destato preoccupazione, riportando l'attenzione sulla sicurezza stradale. Di seguito, i dettagli dell'accaduto e le sue conseguenze.

Ancora un grave incidente. E’ quanto si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 26, a Dogato. Secondo quanto si apprende, un giovane – in sella alla propria motocicletta – si è scontrato con un trattore mentre stava percorrendo via Ferrara verso San Vito di Ostellato. Iscriviti al canale... 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Con la moto contro un trattore, violento incidente stradale: grave un giovane

