Con la moto contro un trattore violento incidente stradale | grave un giovane

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 26 a Dogato, coinvolgendo un giovane motociclista di 23 anni e un trattore guidato da un uomo di 45 anni. L'impatto frontale ha lasciato il giovane in condizioni critiche, richiamando l'attenzione su questioni di sicurezza stradale e responsabilità alla guida.

Ancora un grave incidente. E' quanto si è verificato nel primo pomeriggio di lunedì 26, a Dogato. Secondo quanto si apprende, un giovane di 23 anni (di origini pakistane) – in sella alla propria motocicletta – si è scontrato frontalmente con un trattore (guidato da un 45enne del posto) mentre...

