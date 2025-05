con la morte di sebastião salgado viene meno l importanza della sua missione in un tempo nero

Con la scomparsa di Sebastião Salgado, il mondo perde un gigante della fotografia e un instancabile difensore dell'ambiente. La sua missione di sensibilizzazione sulle problematiche globali, dall'America Latina alle foreste amazzoniche, ha illuminato un tempo buio, portando alla ribalta le ingiustizie e la bellezza della natura. Questo articolo esplora l'eredità duratura del suo lavoro e il suo impatto sulla società contemporanea.

Salgado con moglie Lélia, Gianni Berengo Gardin, Ferdinando Scianna - foto Leonello Bertolucci. mostra Amazonia di Salgado 1- foto Leonello Bertolucci. mostra Amazonia di Salgado 2 - foto Leonello Bertolucci. Sebastiao Salgado - foto Leonello Bertolucci (1). "Quando guardi queste immagini, non stai guardando solo belle immagini fini a se stesse, non stai guardando solo una storia. Stai guardando la mia vita". (Sebastião Salgado) Scrivere di Salgado ora che se ne è andato? E cosa dire? Salgado è il mondo, inteso come pianeta Terra, è la terra, intesa come Madre Terra, è l'uomo, inteso come l'umanità tutta...