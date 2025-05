’Con il Cuore’ | musica e parole per il messaggio di San Francesco

Ad Assisi, il concerto "Con il cuore, nel nome di Francesco", condotto da Carlo Conti, ha celebrato i valori di pace, solidarietà e fratellanza. Dal sagrato della basilica superiore, la musica e le parole hanno toccato le anime, unendo le persone in un abbraccio di speranza. Grazie al numero solidale 45515, l'iniziativa mira a raccogliere fondi per supportare chi ne ha bisogno, seguendo l'esempio di San Francesco.

ASSISI – Pace, solidarietà, fratellanza. "Con il cuore, nel nome di Francesco", dal sagrato della basilica superiore di San Francesco, condotto da Carlo Conti, ha confermato la volontà di far breccia nei cuori per raccogliere fondi per aiutare e sostenere, grazie al numero telefonico solidale, 45515 (si può partecipare sino al al 22 giugno, anche online tramite il sito www.conilcuore.info) chi soffre e chi si trova in difficoltà con 20 progetti in 12 Paesi Italia, Libano, Brasile, Zambia, Burundi, Ghana, Haiti, India, Madagascar, Paraguay, Perù, Siria. "Assisi dimostra che i 'poveri cristi' sono nel cuore degli italiani con un'anima bella, aperta e inclusiva...