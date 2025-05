comunista e disadattato lovati gela sempio e rilancia la pista esoterica

Massimo Lovati, avvocato dal carattere burbero e dall'aspetto inusuale, si distingue tra i protagonisti della riapertura del caso Garlasco. Difensore di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, Lovati non teme di proporsi in una direzione esoterica, intrecciando realtà legali e suggestioni sugli emarginati. Insieme a lui, la collega Angela Taccia, amica di lunga data, si unisce nella difesa di un caso che continua a suscitare

Con il suo stile burbero, spigoloso, e l'aspetto "spettinato" l'avvocato Massimo Lovati è tra i protagonisti più riconoscibili della riapertura del caso Garlasco. L'avvocato di Andrea Sempio - l'indagato per omicidio in concorso di Chiara Poggi è difeso anche da Angela Taccia, sua amica d'infanzia - sostiene la totale estraneità dai fatti del suo assistito ma da giorni rilancia anche una tesi che scagiona Alberto Stasi, in carcere con una condanna definitiva.  Per Lovati, infatti, Sempio e Stasi sono innocenti ma Alberto conosce chi è il killer e il mandante: lo ha affermato in un'intervista a Repubblica in cui sostiene che la sua "teoria" è che Chiara Poggi fu uccisa perché a conoscenza di segreti indicibili su esorcismi e riti satanici nella zona del Pavese...