Comune di Napoli in 3 anni recuperati 631 milioni di disavanzo

Negli ultimi tre anni, l'amministrazione comunale di Napoli ha compiuto un importante passo verso la stabilità finanziaria, recuperando circa 631 milioni di euro, pari al 29% del disavanzo registrato nel 2021. L'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, ha presentato i risultati alla delibera in Consiglio comunale, sottolineando gli sforzi dell'ente per migliorare la gestione delle risorse economiche e garantire servizi essenziali ai cittadini.

In tre anni l'amministrazione comunale di Napoli ha recuperato complessivamente circa 631 milioni di euro, pari il 29 per cento del disavanzo al 31 dicembre 2021. Il dato è stato fornito dall'assessore al Bilancio, Pier Paolo Baretta, che in Consiglio comunale ha illustrato la delibera relativa al rendiconto finanziario 2024, approvato nelle scorse settimane in Giunta e che oggi passa al vaglio dell'aula. Secondo i dati forniti, per l'anno 2024 complessivamente l'esposizione finanziaria del Comune si attesta a 3,86 mld, di cui 1.580.785.030,16 di disavanzo e 2.281.703.200,80 di debito finanziario: alla fine del 2021 il disavanzo era pari a 4,9 mld, nel 2022 era di 4,5 mld e alla fine del 2023 era di 4,2 mld.

