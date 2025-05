Comune casertano ottiene la certificazione come CittaSlow

Il comune di Cesa, in provincia di Caserta, ha ufficialmente ricevuto la certificazione come Cittaslow, un riconoscimento significativo per la valorizzazione del territorio e delle sue tradizioni. Il sindaco Enzo Guida ha espresso con orgoglio l'importanza di questa notizia per la comunità, sottolineando l'impegno nel preservare la qualità della vita locale e promuovere uno sviluppo sostenibile.

“E’ una notizia importante per il nostro paese, per il nostro territorio. Abbiamo ricevuto la certificazione come CittaSlow”, ad annunciarlo è il sindaco di Cesa Enzo Guida. Questa comunicazione è giunta nel pomeriggio di oggi (26 maggio), a firma del segretario generale Pier Giorgio Olivetti... 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Comune casertano ottiene la certificazione come CittaSlow