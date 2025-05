Comunali Schlein | destra esulta per sondaggi noi vinciamo elezioni

La destra esulta per i risultati dei sondaggi in vista delle elezioni comunali, mentre il Partito Democratico celebra due importanti vittorie al primo turno a Genova e Ravenna. L'accrescimento del supporto per il PD, che segna un incremento di 8 punti, suggerisce un clima di intensificata competizione politica. L'articolo analizza le reazioni e le implicazioni di questi risultati nel contesto elettorale attuale.

Roma, 26 mag. (askanews) – “Dopo una bellissima campagna tra le persone, due straordinarie vittorie al primo turno a Genova e a Ravenna, con Silvia Salis e Alessandro Barattoni, cui vanno il nostro abbraccio e gli auguri di buon lavoro. Con il Pd che cresce di 8 punti rispetto alle ultime elezioni ed è primo partito. Vinciamo anche ad Assisi con Valter Stoppini e sono ottimi i risultati di Taranto, dove andremo al ballottaggio nettamente in vantaggio. Ormai è chiaro, il centrodestra esulta per i sondaggi, noi vinciamo le elezioni”. Lo dichiara la segretaria del Pd Elly Schlein commentando il primo turno delle Comunali... 🔗 Leggi su Ildenaro.it

