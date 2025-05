Comunali Salis vince a Genova | chi è la candidata il suo passato da vippissima

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova, dopo aver trionfato nelle recenti elezioni comunali. Ex atleta olimpica e vicepresidente vicaria del Coni, Salis ha conquistato il sostegno di una vasta coalizione che include centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Avs. Con questa vittoria, il capoluogo ligure torna sotto la guida di una leadership progressista, segna un importante passo per la sua carriera e la città.

Silvia Salis è la nuova sindaca di Genova. Ex atleta olimpica e vicepresidente vicaria del Coni, Salis ha vinto le elezioni amministrative sostenuta da una coalizione ampia formata da centrosinistra, Movimento 5 Stelle, Italia Viva e Avs, riportando così il capoluogo ligure sotto la guida progressista dopo otto anni di amministrazione di centrodestra. La sua candidatura, inizialmente civica, ha saputo unire forze politiche spesso divise, diventando un simbolo del tanto discusso " campo largo ". Classe 1985, Silvia Salis ha alle spalle una brillante carriera sportiva: è stata lanciatrice del martello, ha partecipato a due Olimpiadi e conquistato dieci titoli italiani...

