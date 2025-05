Comunali Nola 2025 Andrea Ruggiero nettamente in testa

Nei primi risultati delle Elezioni Comunali a Nola del 2025, Andrea Ruggiero si posiziona nettamente in testa con il 79.39% dei voti, dopo lo scrutinio di 5 sezioni su 38. Seguono, con un distacco significativo, Barbato al 12.83%. Questi dati iniziali tracciano un quadro chiaro dell'andamento elettorale e delle preferenze degli elettori nolesi.

