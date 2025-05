Comunali Marigliano Russo ammette la vittoria di Bocchino | Complimenti e auguri

In un clima di cordiale competizione, Paolo Russo riconosce la vittoria di Gaetano Bocchino alle comunali di Marigliano. Sebbene i dati ufficiali del Viminale non siano ancora disponibili, Russo ha esteso i suoi complimenti e auguri al nuovo sindaco del centrosinistra, segnando un momento significativo nella politica locale.

Manca ancora l'ufficialità dei dati del Viminale, ma Gaetano Bocchino sarà il nuovo sindaco di Marigliano. L'investitura è arrivata da uno degli sfidanti, Paolo Russo, che ha ammesso la vittoria del candidato del centrosinistra. "Complimenti ed auguri a Gaetano Bocchino che ha conquistato il... 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Comunali Marigliano, Russo ammette la vittoria di Bocchino: "Complimenti e auguri"

