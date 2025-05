Comunali il centrosinistra allargato conquista al primo turno Genova e Ravenna Schlein | Uniti si vince

Il centrosinistra allargato celebra una significativa vittoria alle elezioni comunali, trionfando al primo turno a Genova e Ravenna. La leader Elly Schlein sottolinea l'importanza dell'unità per il successo, mentre a Matera e Taranto il partito si prepara per un ballottaggio in posizione favorevole. In particolare, la conquista di Genova segna un momento cruciale con Silvia Salis eletta sindaca della città ligure.

La tornata di elezioni comunali sorride al centrosinistra, che vince al primo turno in due dei quattro capoluoghi al voto, Genova e Ravenna, e va al ballottaggio in vantaggio negli altri due, Matera e Taranto. La vittoria più pesante è quella del capoluogo ligure, dove Silvia Salis diventa sindaca con oltre il 52% dei voti, superando il vicesindaco uscente Pietro Piciocchi fermo al 43. La candidatura di Salis è stata il jolly tirato fuori a sopresa da una coalizione iper-litigiosa, che sembrava destinata a dilapidare il vantaggio nei sondaggi per la propria incapacità di scegliere un candidato: l'ex campionessa di lancio del martello, vicepresidente vicaria del Coni, è riuscita a tenere insieme il " campo larghissimo " formato da Pd, Movimento 5 stelle, Verdi e Sinistra, Italia viva e Azione, battendo nettamente Piciocchi, uomo-ombra dell'ex sindaco Marco Bucci sostenuto da tutto il centrodestra...

