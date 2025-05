Comunali exit poll | centrosinistra verso la vittoria al primo turno a Genova e Ravenna ballottaggio a Taranto Cresce l' affluenza

I risultati degli exit poll nelle elezioni comunali rivelano un possibile successo del centrosinistra al primo turno a Genova e Ravenna, mentre a Taranto si preannuncia un ballottaggio. A Matera, Roberto Cifarelli guida una coalizione riformista con percentuali tra il 44,5% e il 48,5%. L'affluenza alle urne è cresciuta, attestandosi al 54,42%, rispetto al 47,17% delle elezioni precedenti.

A Matera è avanti Roberto Cifarelli (alla guida di una coalizione riformista), con una forbice tra il 44,5 e il 48,5%. L'affluenza definitiva alle elezioni amministrative si è attestata al 54,42%, rispetto al 47,17% della tornata precedente... 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Comunali, exit poll: centrosinistra verso la vittoria al primo turno a Genova e Ravenna, ballottaggio a Taranto. Cresce l'affluenza

Elezioni comunali 2025, i risultati in diretta: affluenza si ferma al 43,85%, exit poll e proiezioni dopo le 15 - Segui in diretta i risultati delle elezioni comunali 2025, con seggi aperti dalle 7 alle 15 in 126 comuni, tra cui Genova, Matera, Taranto e Ravenna. 🔗continua a leggere

Quando arrivano exit poll e risultati alle elezioni comunali 2025 - Manca poco alla chiusura dei seggi per le elezioni comunali 2025, con il termine delle votazioni fissato per oggi, lunedì 26 maggio, alle 15. 🔗continua a leggere

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - Segui in diretta i risultati delle elezioni comunali 2025! Con le urne chiuse nei 126 comuni italiani, tra cui 117 delle regioni a statuto ordinario, ti aggiornamenti in tempo reale su exit poll, proiezioni e lo spoglio dei voti. 🔗continua a leggere

Elezioni Comunali, gli exit poll: centrosinistra avanti a Genova, Ravenna e Taranto - Elezioni amministrative in 117 Comuni più 9 siciliani con quattro capoluoghi di provincia al voto. In base al primo exit poll del ... 🔗Come scrive iltempo.it

Elezioni Comunali 2025, exit poll: a Genova centrosinistra avanti con Salis – LA DIRETTA - Nella sfida più attesa, quella di Genova, secondo gli exit poll Opinio Rai Silvia Salis, vicepresidente vicaria del Coni e candidata del centrosinistra è al ... 🔗Riporta msn.com

Risultati elezioni comunali 2025 in diretta: exit poll, proiezioni e spoglio delle amministrative in tempo reale - A Genova Silvia Salis (centrosinistra) vicina alla vittoria al primo turno. Il dem Barattoni ipoteca la poltrona da sindaco a Ravenna. A Taranto Pietro Bitetti (Pd) in vantaggio su Luca Lazzaro (Centr ... 🔗Da quotidiano.net