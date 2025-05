Comunali Bonelli-Fratoianni | avviso sfratto a Meloni destra si batte

Nell'ultimo avviso di sfratto lanciato dalla sinistra, Bonelli e Fratoianni puntano il dito contro il governo Meloni, accusando la destra di malgoverno e di minacciare i diritti civili. Durante la campagna elettorale a Genova, hanno ribadito l'importanza di opporsi a politiche che favoriscono la privatizzazione e la cementificazione, chiedendo un cambio di rotta nella gestione dei servizi pubblici.

Roma, 26 mag. (askanews) – “Lo avevamo detto a febbraio e lo abbiamo ripetuto per tutta la campagna elettorale a Genova: contro il malgoverno della destra, contro chi riduce i diritti delle persone, contro chi vuole cementificare e chi vuole privatizzare ogni servizio pubblico serviva una risposta forte, netta e unitaria.E non ci siamo mai stancati di ripetere che con questa bella candidatura di Silvia Salis si poteva aprire una stagione nuova per la città. Silvia Salis ha vinto, ora i genovesi saranno protagonisti del cambiamento e Genova cambierà certamente in meglio”. Lo affermano Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs... 🔗 Leggi su Ildenaro.it