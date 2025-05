Comunali a Genova vittoria per Salis Ravenna al centrosinistra Schlein | Testardamente unitari è dato oggettivo

Le recenti elezioni comunali evidenziano la vittoria di Salis a Genova e il successo del centrosinistra a Ravenna, segnando un risultato significativo per la coalizione. Il leader Schlein sottolinea l'importanza dell'unità all'interno del partito, evidenziando come i dati rappresentino una realtà tangibile. In quest'articolo si analizzano i principali esiti elettorali e il contesto politico delle elezioni che hanno coinvolto numerosi comuni, sia in Sicilia che in altre regioni.

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, in programma il 25 e 26 maggio. Con sette candidati sindaci, di cui quattro donne, e 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a scegliere il nuovo leader della città. 🔗continua a leggere

Comunali: Giorgetti, "Città è cresciuta, Piciocchi soluzione migliore per Genova" - In vista delle comunali, il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, ha espresso il suo fermo sostegno a Marco Piciocchi, definendolo la migliore soluzione per Genova. 🔗continua a leggere

Elezioni comunali Genova 2025: tutte le liste e i candidati - Genova si prepara alle elezioni comunali del 2025, previste per il 25 e 26 maggio. Con 7 candidati alla carica di sindaco, di cui 4 donne, e ben 17 liste in competizione, i cittadini saranno chiamati a esprimere la loro volontà non solo per il primo cittadino, ma anche per i rappresentanti in Comune. 🔗continua a leggere

Comunali Genova, Salis: “Sono felice e orgogliosa. La vittoria la dedico a mio padre” - GENOVA – “Mi sento felice, soddisfatta, orgogliosa della gara che abbiamo fatto. Una campagna con responsabilità verso la cittadinanza, avevo chiesto di non scendere mai a certi livelli e lo abbiamo f ... 🔗Si legge su dire.it

Elezioni comunali Genova, Silvia Salis verso la vittoria: il trionfo del campo largo e della sinistra (dopo otto anni) - Prima le vittore sportive, poi quelle politiche. Ex atleta olimpica specializzata nel lancio del martello, Silvia Salis è riuscita a trionfare non soltanto nello sport, ma anche alle ... 🔗Secondo msn.com

Elezioni amministrative, Salis vince a Genova, Barattoni a Ravenna. Taranto e Matera al ballottaggio. Esulta il Pd - DIRETTA - Orlando: 'Punita l'arroganza della destra'. Il Partito democratico: 'A Genova e Ravenna due straordinarie vittorie. Congratulazioni ai nuovi sindaci'. Affluenza definitiva al 56,29%, in linea con quel ... 🔗ansa.it scrive